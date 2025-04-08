В Балашихе прошел интерактивный экоурок для воспитанников детского сада № 18

Региональный оператор по обращению с ТКО в Ногинском кластере Московской области провел экоурок для воспитанников дошкольной группы «Кувшинка» из детского сада № 18 городского округа Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В рамках урока дети узнали:

виды отходов;

что такое опасные, крупногабаритные и медицинские отходы;

как правильно утилизировать и какой вред мусор наносит окружающей среде при неправильном обращении.

Также обсудили вопросы правильного складирования отходов на контейнерной площадке, где установлена система для раздельного сбора «Два Бака». Дети узнали, как собранные отходы попадают на перерабатывающие предприятия, где все полезные материалы после дополнительной сортировки возвращаются в промышленный оборот.

«Сегодня среди детей и молодежи разных возрастов видим запрос на включение в экологическую повестку. Наши региональные операторы в первую очередь включены в экоповестку — они на еженедельной основе проводят уроки в образовательных учреждениях, обеспечивают транспортировку отходов с крупных мероприятий и принимают участие в крупных проектах. Это хорошая и полезная инициатива. К этой работе подключены общественные движения и организации, наши инспекторы Министерства, а также неравнодушные жители региона», — сказала начальник Управления информационного планирования и внешних коммуникаций Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Регина Бурдуковская.

Урок прошел оживленно и весело. Малыши задавали вопросы экологу, а также активно играли в экологические игры. Полученные на экоуроке знания, помогут ребятам в будущем стать экологически ответственными жителями, и научат правильно обращаться с отходами.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.