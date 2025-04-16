В Балашихе проходит масштабное обновление коммуникаций для 30 тыс жителей округа

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров в ходе рабочей встречи приехали на территорию бывших военных городков в мкр. Северный и Заря, где продолжается модернизация сферы ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В Северном несколько лет назад поменяли 4,9 км тепловых сетей. Следующий шаг — капремонт около 5 км сетей водоотведения. На это выделили 95,5 млн рублей. Работы должны завершить в 2026 году. Перемены положительно скажутся на комфорте тысяч жителей. В микрорайоне Заря на первом этапе заменили наиболее изношенные теплосети — это 11 км. Кроме того, капитально отремонтировали почти 1 тыс. погонных метров сетей водоснабжения. В прошлом году также начали капремонт 2,8 км водопроводных сетей», — рассказал Игорь Брынцалов.

В этом году планируется приступить ко второму этапу реконструкции и заменить трубопроводы на стальные, а к 2026 году — сделать еще около 3,5 км канализационных сетей.

«Все работы ведутся при софинансировании области и округа. Мы понимаем, как важна надежная коммунальная инфраструктура, и делаем все для ее модернизации. Всего в Балашихе в этом году должны построить и капитально отремонтировать 12 участков сетей теплоснабжения — это более 14 км. В следующем году завершится реконструкция двух котельных», — отметил Сергей Юров.

В 2023 году губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о старте в регионе масштабной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. За 5 лет в Подмосковье заменят свыше 1200 км сетей. До 2028 года перемены почувствуют порядка 3,2 млн жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.