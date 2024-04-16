В Балашихе планируют капитально отремонтировать канализационные сети в мкр Заря

Рабочие капитально отремонтируют канализационные сети в мкр. Заря Балашихи, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Балашиха.

«Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту канализационных сетей, мкрн. Заря, г. о. Балашиха (1 и 2 этапы)», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту канализационных сетей, мкр. Заря, Балашиха (1 и 2 этапы).

Подрядчику предстоит выполнить демонтажные, подготовительные и земляные работы, выполнить перекачку сточных вод, работы по устройству круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м, а также по благоустройству территории.

Планируемый срок окончания работ — октябрь 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.