В Балашихе перед отопительным сезоном проверяют 78 котельных

В Балашихе перед началом отопительного сезона проводят пробные топки на всех 78 котельных. К холодам подготовили более 420 км теплосетей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На всех 78 котельных Балашихи проходят пробные топки. Они позволяют проверить систему под нагрузкой до начала постоянной подачи тепла и устранить возможные неисправности.

За лето специалисты провели гидравлические испытания теплосетей, отремонтировали котлы и другое оборудование, заменили изношенные участки трубопроводов. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 420 км теплосетей.

«Главная задача этого этапа – убедиться, что вся система готова к устойчивой работе в осенне-зимний период, а возможные неисправности выявлены до наступления холодов», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Для работы в отопительный период подготовили 13 аварийных бригад и 47 единиц специализированной техники, создали запас материалов и оборудования. Организовано круглосуточное дежурство. Дата начала отопительного периода будет зависеть от погоды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.