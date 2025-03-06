В Балашихе обновят 14 дворовых территорий в 2025 году

Комплексное благоустройство 14 дворовых территорий проведут в Балашихе в 2025 году. Работы, направленные на повышение комфорта и качества жизни горожан, начнутся в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По мере необходимости на каждой территории обновим газоны, обустроим новые парковочные места и дополнительные пешеходные дорожки, установим спортивные и игровые элементы. Работы, которые будем проводить, предварительно согласовали с жителями», — сказал глава городского округа Сергей Юров.

Адреса дворов, включенных в программу благоустройства:

мкр. Железнодорожный, ул. Юбилейная, д. 18, 18 к1, д. 32, 34;

пр. Ленина, д. 7/1, ул. Советская, д. 7а;

мкр. Железнодорожный, ул. Юбилейная, д. 7, 9, 7а, ул. Пионерская, д. 12б;

ул. Гагарина, д. 18, 17;

ул. Дмитриева, д. 4, 8, 12;

мкр. Железнодорожный, ш. Саввинское, д. 4к2; мкр. Железнодорожный, Саввинское ш., д. 17, 19 21, 23а, ул. Школьная, д. 2;

ул. Майкла Лунна д. 8;

ул. Кудаковского, д. 9, 11

ул. Заречная 4, 5, 6;

мкр. Кучино, ул. Речная, д. 7, 15, 9, 11;

ул. Быковского, д. 16, 18, ул. Терешковой, д. 13, 15;

ул. Майкла Лунна, д. 3, ул. Трубецкая, д. 104, 106, 108;

ул. Свердлова, д. 59, 63.

В 2024 году в Балашихе комплексно благоустроили 20 дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.