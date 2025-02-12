В акции по раздельному сбору отходов в Мытищах приняли участие более 200 человек

За два часа работы команде волонтеров «Экооперация» удалось собрать в Мытищах две газели вторичных ресурсов, которые впоследствии были отправлены на переработку. Посетило акцию более 200 неравнодушных жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Она традиционно проходила у ТЦ 4Daily. По сообщению организаторов, в ходе мероприятия местные жители сдали на переработку макулатуру, пластик, стеклотару, тетрапак, пакеты и пленки, металл, три мешка электрохлама, фольгу и баллончики.

Экологические акции по сбору вторичных ресурсов волонтеры организуют в Мытищах каждое второе воскресенье месяца. Следующая акция намечена на 9 марта.

Участие в экологических акциях и сортировка отходов — это простые, но эффективные способы внести свой вклад в сохранение окружающей среды и сделать свой город чище и зеленее. Вместе можно создать более устойчивое и экологически безопасное будущее для себя и будущих поколений.

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