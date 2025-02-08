В администрации Реутова провели час ЖКХ

На повестке дня традиционного совещания с участием представителей управляющих компаний, учреждений по благоустройству, рассчетно-кассового центра и других стояли вопросы, касающиеся уборки мусора, установки камер наблюдения, демонтажа остатков старой теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Так, планируется снести наружную тепловую камеру на территории школы № 3. После проведения работ по модернизации сетей теплоснабжения надземные трубы уже демонтированы, а вот теплокамеру можно убрать только с окончанием зимнего периода.

Кроме того, первый заместитель Главы Реутова Алексей Ковязин поручил всем службам усилить работу по уборке мусора. Из-за отсутствия снега он стал особенно заметен и жители города чаще всего обращаются с просьбой убрать ту или иную территорию.

Тем не менее, как рассказала директор МКУ МЦУР Ксения Кравченко, в целом количество жалоб за неделю снизилось.

«Еще одна тема, которую затрагивают в своих обращениях реутовчане — парковка на газонах. Мы разбираемся с каждым таким случаем. А газоны придется восстанавливать весной, во время месячника по благоустройству», — добавила она.

Помимо прочего, на Часе ЖКХ были рассмотрены вопросы установки дорожных знаков во дворах, ремонта подъездов и другие.

В рамках совещания первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин также наградил сотрудников ООО «Интреграл» почетными грамотами в связи с Днем работника лифтового хозяйства.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.