В Чехове прошло совещание по отопительному сезону и модернизации котельных

В рамках часа по ЖКХ в администрации муниципалитета обсудили прохождение отопительного сезона в городском округе Чехов и планы по модернизации котельных, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В настоящее время теплоноситель подается во все социальные учреждения и многоквартирные дома г. о. Чехов согласно температурному графику», — отметил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В целях оперативного реагирования на инциденты на коммунальных объектах и инженерных сетях МП «ЖКХ Чеховского района» заключило договора на укомплектование дополнительных аварийных бригад. Активно ведется набор подменных специалистов Теплосети. Порядка 60 человек уже приняты в штат.

Для снижения рисков отопительного периода и повышения надежности систем жизнеобеспечения населения на 11 котельных округа введен режим повышенной готовности, который поможет безаварийно пройти зиму и обеспечит необходимый запаса оборудования.

Городской округ Чехов вошел в масштабную программу модернизации коммунального хозяйства. До конца 2024 года планируется завершение строительства котельной в д. Бершово, капитальный ремонт оборудования на котельной № 1, замена оборудования на котельной № 10 в р. п. Столбовая и реконструкция котельной в Чехов-7.

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» в г. о. Чехов запланирован ряд работ на объектах теплоснабжения.

Уже заключены контракты на проведение проектно-изыскательских работ 12 котельных.

Всего в программу реконструкции и капитального ремонта включены 22 котельные Чехова. В части реконструкции участков тепловых сетей, предусмотрены работы на 235 участках и строительство трех новых участков теплосетей общей протяженностью почти 25 км в двухтрубном исполнении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.



«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.

11.11.24