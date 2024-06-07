В 6 округах Подмосковья установят системы наружного освещения

Объявлен конкурс на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в Электростали, Балашихе, Бронницах, Ленинском округе, Щелкове, Богородском и Раменском округе, Серпухове, Лосино-Петровском, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городских округах Московской области по адресам: г. о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Дзержинского, д. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Ленинский округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 68; Ленинский округ, от Зеленого шоссе до д. Коробово; Ленинский округ, сельское поселение Совхоз им. Ленина, в районе д. Ближние Прудищи; г. о. Щелково, д. Здехово; г.о Щелково, г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 22; г. о. Щелково, дер. Новопареево, ул. 1-я Амеревская, ул. Семейная, ул. Центральная, 1-й проезд, 2-й проезд, ул. 2-я Амеревская; Богородский округ, д. Ивашево, ул. Придорожная; Раменский округ, рабочий поселок Ильинский, улица Красноармейская; г. о. Лосино-Петровский, деревня Леониха, квартал Взлетный, от ул. Лесная, д. 25, до ул. Есенинская, д. 19А; г. о. Лосино-Петровский, деревня Митянино, ул. Полевая.

«Выполнение работ по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения, электроарматуры планируется завершить к ноябрю 2024 года», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств городских округов Московской области.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.