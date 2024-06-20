В 6 муниципалитетах Подмосковья протестировали тепловые сети

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы приняли участие в работе 6 муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Гидравлические испытания прошли в шести городских округах, в числе которых Домодедово, Дубна, Клин, Солнечногорск и Химки. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.

Всего было протестировано девять участков тепловых сетей. По результатам испытаний, восемь из них успешно выдержали повышенное давление, что свидетельствует об их готовности к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период. На одном участке в городском округе Солнечногорск была выявлена утечка. После проведения необходимых ремонтных работ здесь проведут повторное тестирование.

«Проведение гидравлических испытаний — важный этап в подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону. Наши специалисты проводят тщательные проверки, чтобы обеспечить надежность и безопасность тепловых сетей для жителей Подмосковья. Обнаруженные неполадки устраняются оперативно, и повторные испытания проводятся незамедлительно», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Министерство ЖКХ Московской области продолжает следить за состоянием коммунальной инфраструктуры и реагировать на обращения жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.