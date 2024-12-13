В 5 МКД Одинцова пройдут плановые отключения холодной воды

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13 декабря 10:00 в связи работами, проводимыми подрядной организацией ООО «Стройпроектсеть» на водопроводных сетях, прекращена подача холодного водоснабжения по следующим адресам: р. п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6, строение № 1, 6а, корп. 1, 8. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Сотрудники АО «Одинцовская Теплосеть», деятельность которого курирует министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, оперативно проводят необходимые ремонтные работы.

Плановый срок завершения работ и восстановления водоснабжения: 14:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.