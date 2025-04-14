В 471 МКД Подмосковья заменили системы газоснабжения с начала года

С начала января под контролем специалисты провели работы по замене устаревших систем газоснабжения в 471 МКД Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Лидерами по числу домов, в которых выполнен ремонт, стали:

Красногорск — 77 МКД;

Лобня — 40 МКД;

Раменский округ — 40 МКД.

В перечень выполняемых работ входит осмотр сетей, непосредственно процесс капитального ремонта общедомовых сетей, замена отводов от стояков, установка новых кранов, диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок.

В ходе работ в каждой квартире обязательно устанавливается система автоматического контроля загазованности.

Ремонтировать системы газоснабжения необходимо каждые 30 лет — после превышения срока трубы и другое оборудование изнашивается и становятся небезопасными для использования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тыс. жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.