В 471 МКД Подмосковья заменили системы газоснабжения с начала года
Фото - © источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
С начала января под контролем специалисты провели работы по замене устаревших систем газоснабжения в 471 МКД Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Лидерами по числу домов, в которых выполнен ремонт, стали:
- Красногорск — 77 МКД;
- Лобня — 40 МКД;
- Раменский округ — 40 МКД.
В перечень выполняемых работ входит осмотр сетей, непосредственно процесс капитального ремонта общедомовых сетей, замена отводов от стояков, установка новых кранов, диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок.
В ходе работ в каждой квартире обязательно устанавливается система автоматического контроля загазованности.
Ремонтировать системы газоснабжения необходимо каждые 30 лет — после превышения срока трубы и другое оборудование изнашивается и становятся небезопасными для использования.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.
«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тыс. жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.