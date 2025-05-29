В 3 округах Подмосковья специалисты провели оценку эффективности работы МБУ

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На территории Московской области продолжается мониторинг состояния коммунальной техники в муниципальных бюджетных учреждениях на предмет готовности к предстоящему летнему сезону содержания общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В выездных обследованиях участвуют отраслевые специалисты и инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, очередной визит состоялся в городские округа Лыткарино, Кашира и Котельники.

В ходе выезда проверили:

коммунальную технику,

оборудование;

ремонтную базу;

проверили актуальность заполнения документации и путевых листов.

Также специалисты осмотрели рабочие места сотрудников, оценили условия труда и соответствие их действующим нормам, обсудили систему стимулирования работников и меры по привлечению новых кадров.

По итогам всем организациям даны рекомендации по оптимизации рабочих процессов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.