В 3 округах Подмосковья специалисты провели оценку эффективности работы МБУ
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории Московской области продолжается мониторинг состояния коммунальной техники в муниципальных бюджетных учреждениях на предмет готовности к предстоящему летнему сезону содержания общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В выездных обследованиях участвуют отраслевые специалисты и инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Так, очередной визит состоялся в городские округа Лыткарино, Кашира и Котельники.
В ходе выезда проверили:
- коммунальную технику,
- оборудование;
- ремонтную базу;
- проверили актуальность заполнения документации и путевых листов.
Также специалисты осмотрели рабочие места сотрудников, оценили условия труда и соответствие их действующим нормам, обсудили систему стимулирования работников и меры по привлечению новых кадров.
По итогам всем организациям даны рекомендации по оптимизации рабочих процессов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.