В 205 тыс квартирах Подмосковья пройдет техобслуживание газового оборудования в апреле

С начала года специалисты «Мособлгаз» выполнили плановое техобслуживание более чем в 7 тыс. многоквартирных домах Московской области. В этом месяце работы запланированы в 205 705 квартирах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как узнать дату проверки

Информацию о запланированных работах можно найти на сайте организации. Также за две недели до начала работ жители получат уведомления на электронную почту, а управляющие организации разместят объявления в подъездах за неделю до проверки.

Кто будет проводить техническое обслуживание

Специалисты «Мособлгаз». Каждый сотрудник будет в сезонной спецодежде и с удостоверением, содержащим QR-код. Сканируя его можно узнать информацию о специалисте. Кроме того, можно оценить качество техобслуживания и оставить отзыв по ссылке.

Каждому многоквартирному дому назначен газовый участковый. Чтобы узнать ФИО участкового и график встреч с ним, необходимо ввести адрес вашего дома в поисковой строке на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.