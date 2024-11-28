В этом году в Истре построено более 6 км новых линий наружного освещения

В 2024 году в городском округе Истра построено более 6 км новых линий наружного освещения. А до конца декабря завершится работа по монтажу 50 новых светильников еще и в деревне Дуплево, где выделено 177 участков для многодетных семей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме того, в муниципалитете продолжается работа и по содержанию действующих линий наружного освещения. Стоит отметить, что после проведенной в этом же году инвентаризации, общая протяженность сетей составила порядка 740 километров. Обслуживает линии МБУ «ЖКУ городского округа Истра».

Традиционно наибольшее количество обращений от жителей поступает в осенне-зимний период как через «выездные администрации», так и через иные формы взаимодействия с жителями. К примеру, только в сентябре принято и отработано 67 обращений, в октябре — свыше 80, всего за весь 2024 год — чуть более 370.

В ноябре же самые основной объем работ проводится в микрорайоне «Восточный», где заменено сразу 50 светильников, а также в деревне Чёрная, где восстановлено более 1,5 километров сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.