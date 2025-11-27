В 2 домах Подольска обновили крыши, подвалы и инженерные коммуникации

В микрорайоне Климовск Подольска завершается модернизация двух многоквартирных домов. В них обновили кровлю, инженерные коммуникации и подвалы. В четверг ход работ проверил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Осмотрел дом № 10/29 на улице Рощинской в Климовске. Здесь мы приводим в порядок кровлю, инженерные коммуникации и подвальные помещения. Работы на кровле завершатся до конца следующей недели, осталось выполнить утепление и заменить наружные водостоки. Кроме того, выполнена замена нижнего розлива, а уже в следующем году приступим к работам непосредственно в квартирах. Продолжаем модернизацию жилого фонда. Все работы находятся под постоянным контролем наших профильных специалистов», — сказал Артамонов.

В доме на Октябрьской площади, 5 полностью обновили крышу, капитально ремонтируют системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Замена центрального отопления выполнена на 90%, ранее обновили розливы и стояки в тех квартирах, куда был доступ. Установлен узел управления и регулирования тепловой энергии и ГВС.

Недавно по этому адресу зафиксировали перебои в подаче тепла. Выяснилось, что причиной стало засорение фильтра на магистрали автоматического узла регулирования. Подрядчик оперативно провел очистку, и сейчас теплоснабжение подается в полном объеме и соответствует нормам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.