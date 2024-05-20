В 17 округах Подмосковья приступили к модернизации теплоснабжения

Всего в этом году в регионе в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 гг.» выполнят модернизацию 36 котельных и центральных тепловых пунктов, 189 км тепловых сетей. Программа модернизации за счет средств регионального бюджета затронет каждый городской округ.

В настоящий момент теплоэнергетики приступили к выполнению 40 мероприятий, которыми предусмотрена модернизация 89 км тепловых сетей и 4 котельных и центрально-тепловых пунктов. Реализовать мероприятия планируется в этом году до наступления следующего отопительного периода. Еще по 48 мероприятиям госпрограммы начаты подготовительные и проектно-изыскательские работы в разных муниципалитетах региона.

В частности, в г. о. Подольск в целях повышения качества теплоснабжения и горячего водоснабжения запланировано 12 мероприятий, 7 из них — в мкр. Климовск. Это, к примеру, капитальный ремонт 5 участков тепловых сетей мкр. Климовск на общую сумму 1,2 млрд рублей, который должен быть выполнен в этом году до наступления холодов. Также в 2024–2025 гг. в Климовске осуществят реконструкцию котельной на ул. Победы, а в 2024–2026 гг. — капитальный ремонт котельной КСПЗ.

В г. о. Лыткарино также активно ведутся работы по модернизации тепловых сетей. Специалисты уже приступили к капитальному ремонту 5 участков сетей, который улучит качество поставляемых коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения почти 100 многоквартирных домов (около 15 тыс. человек). Еще 2 участка начнут ремонтировать в ближайшее время. Также в первоочередные мероприятия этого года включены работы на котельной № 1 (ввод в эксплуатацию котла № 3, замена коллекторов, экранной и конвективной части котлов № 1, 2).

Еще один городской округ Подмосковья, где начата модернизация объектов теплоснабжающего комплекса — г. о. Серебряные Пруды. В рамках госпрограммы в муниципалитете запланирована как реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 р. п. Серебряные Пруды, капитальный ремонт тепловых сетей с. Узуново, мкр. Северный, капитальный ремонт тепловых сетей с. Петрово.

Масштабные работы по модернизации теплоснабжения проходят и в г. о. Истре. Там специалисты уже на треть выполнили капитальный ремонт тепловых сетей на ул. Советской, снабжающих теплом и горячей водой 15 многоквартирных домов, детский сад, школы и другие объекты соцобеспечения.

«Программа модернизации теплоснабжающего хозяйства Подмосковья, которую мы разработали и уже приступили к ее реализации, разбита на краткосрочные и долгосрочные мероприятия. Краткосрочные мероприятия будут реализованы в этом году — это 158 мероприятий на общую сумму 12 млрд рублей. Они затронут 36 котельных и центральных тепловых пунктов, 189 км тепловых сетей. Кроме того, предварительно планируем включить в госпрограмму еще 310 км теплосетей, уточним по протяженности по результатам опрессовки. Долгосрочные мероприятия рассчитаны до 2029 года и включают в себя 706 мероприятий на общую сумму 84 млрд рублей, из них 201 мероприятие начнем реализовывать уже в этом году, это 108 котельных и центральных тепловых пунктов и 273 км тепловых сетей. В 2025 году обратимся к федеральным структурам за выделением средств по утвержденной нами программе в рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.