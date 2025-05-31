В 12 дворах Люберец завершили работы по комплексному благоустройству

В городском округе Люберцы продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. В текущем году работы проведут в 30 дворах, территория станет комфортнее вблизи 89 многоквартирных домов в Люберцах, Дзержинском и поселках округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы понимаем, насколько это чувствительный и волнующий жителей вопрос, поэтому на основании запросов и предложений люберчан постоянно увеличиваем программу ремонта, — как и годом ранее, в этом году Люберцы также вошли в число лидеров Подмосковья по реализации программы», — сообщил глава городского округа Владимир Волков.

Работы уже завершены по 12 адресам: в Люберцах, Дзержинском, Томилино, Малаховке и Октябрьском. Благоустройство продолжается в 6 дворах. Специалисты выполнят ремонт внутридворовых проездов, парковок, обустроят тротуары и озеленят территорию.

Ранее глава Люберец Владимир Волков рассказал о реализации программы по обустройству «народных троп». В текущем сезоне будет заасфальтировано 43 пешеходные дорожки. Из них готовы 11 «троп», в работе — еще 6 участков.

С полным перечнем работ по благоустройству можно познакомиться на сайте люберцы.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.