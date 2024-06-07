В 11 муниципалитетах Подмосковья протестировали тепловые сети

сегодня в 16:50

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы приняли участие в работе 11 муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Всего повышенным давлением было проверено 38 участков теплопроводов в 11 муниципальных образований региона, среди которых Домодедово, Коломна, Луховицы, Богородский и Ленинский округа, Воскресенск, Егорьевск, Орехово-Зуево, Клин, Королев и Павловский Посад.

Гидравлические испытания выдержали 27 участков тепловых сетей, что соответствует их готовности к работе в предстоящий осенне-зимний период 2024 года.

В свою очередь, на 11 проверенных участках были выявлены утечки. После проведения ремонтных мероприятий гидроиспытания здесь будут проведены повторно.

По итогам проверки каждого участка составлены соответствующие акты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.