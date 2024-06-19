В 11 муниципалитетах Подмосковья протестировали тепловые сети

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) приняли участие в работе 11 муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Испытания теплопроводов повышенным давлением проводились на 34 участках в 11 муниципальных образованиях Московской области, среди которых Серпухов, Балашиха, Можайск, Богородский округ, Воскресенск, Истра, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Реутов, Черноголовка, Люберцы, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Из протестированных участков 24 успешно выдержали испытания. На 10 участках были выявлены утечки, что не позволяет эксплуатировать теплопроводы в предстоящий осенне-зимний период 2024–2025 года. После проведения необходимых ремонтных работ гидравлические испытания будут проведены повторно.

«Проведение гидравлических испытаний — важный этап подготовки к осенне-зимнему периоду. Обнаруженные утечки в определенные сроки будут устранены, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей региона в холодное время года», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и специалисты МОС АВС осуществляют строгий контроль за соблюдением всех технологических процессов и нормативных требований, чтобы обеспечить высокое качество выполнения работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.