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В 11 дворах округа Истра улучшат игровые зоны в 2024 г

В этом году в рамках проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий сразу в 11 дворах создают новые интересные игровые зоны для маленьких жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

На этой неделе работы ведутся сразу на 5 локациях по адресам:

в Истре, 9-12 и 16 на пр. Генерала Белобородова;

в Истре, 3 и 4 на пр. Генерала Белобородова;

в Глебовском, 39 на ул. Микрорайон;

в Кострово, 14 и 15 на Центральной;

в деревне Ленино.

Жители данных дворов могут наблюдать из окон квартир, как ведутся работы:

устанавливаются различные игровые элементы — качели, карусели, песочницы, горки и целые игровые комплексы;

на площадках монтируются лавочки, урны, укладывается специальное безопасное покрытие площадок, устанавливаются правила эксплуатации игровой зоны.

Скоро запланировано открытие новых площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.