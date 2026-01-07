В 1 449 домах Подмосковья проведут капитальный ремонт в этом году
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
С января стартует новый трехлетний краткосрочный план капремонта жилых домов, по которому Фонд капитального ремонта Московской области обновит 1 449 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в 2026 году в регионе перестраивается подход к капитальному ремонту — к выбору подрядчиков и домов для проведения работ.
— Так, в 474 МКД пройдет ремонт плоской крыши
— в 451 МКД обновят газовую инфраструктуру
— в 331 отремонтируют скатную кровлю
— также в 331 МКД приведут в порядок фасады
— а в 202 — внутридомовые инженерные системы
Больше всего домов обновят в Одинцовском, Балашихе, Люберцах, Химках и Пушкинском округе.
Отметим, что зимний график включает работы, не зависящие от наружной температуры воздуха и не влияющие на функционирование коммуникаций в отопительный сезон.
Перечень работ для каждого объекта определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. Реализация программы в 2026 году улучшит жилищные условия для порядка 150 тыс. подмосковных семей.
Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.
«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.