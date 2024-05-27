Узнать дату отключений горячей воды в Подмосковье можно на интерактивной карте

В этом году в Московской области запланированы масштабные работы по улучшению качества горячего водоснабжения и теплоснабжения. В связи с этим плановые отключения горячей воды стартовали уже в мае, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, ежегодная профилактика необходима для того, чтобы качественно подготовиться к следующему отопительному периоду, избежать аварий и утечек при его прохождении.

«Мы проведем ремонт систем теплоснабжения, обновим оборудование на котельных. Также наша задача — опережающими темпами провести гидравлические испытания на тепловых сетях с тем, чтобы определить „узкие“ места и оперативно заменить их. Это позволит нам обеспечить жителей Подмосковья качественным теплоснабжением в предстоящий отопительный период», — добавил Евгений Хромушин.

Информирование жителей о графике и сроках отключения горячей воды традиционно организовано на интерактивной карте коммунальных услуг по ссылке. Для этого в адресной строке необходимо указать свой адрес проживания. Здесь же можно подписаться на telegram-бот и e-mail-рассылку уведомлений, узнать контакты управляющей компаний, ресурсоснабжающей организации, направить обращение в администрацию городского округа.

Закончить плановые отключения горячей воды в Подмосковье специалисты должны до 31 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.