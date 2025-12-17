УТНКР Подмосковья наградило специалистов за восстановление в Запорожской и Херсонской областях

Управление технического надзора капитального ремонта Московской области вручило благодарности сотрудникам ППК «Единый заказчик» за профессионализм и добросовестный труд при реализации инфраструктурных проектов в Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Запорожской и Херсонской областях продолжается масштабная программа восстановления, требующая высокой квалификации и слаженной работы специалистов. За вклад в реализацию специального инфраструктурного проекта сотрудники ППК «Единый заказчик» получили благодарности от управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Награды были вручены за профессионализм и добросовестный труд при модернизации университетов в Мелитополе и Геническе, обновлении спортивных школ, стадиона, административных зданий, а также создании арт-кластера «Таврида» в Херсонской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Кирилл Григорьев подчеркнул, что работа специалистов часто остается незаметной, но имеет большое значение для восстановления территорий. Он отметил героизм, смелость и самоотверженность сотрудников, трудившихся в сложных условиях.

В министерстве добавили, что успехи стали возможны благодаря сотрудничеству ППК «Единый заказчик», УТНКР Подмосковья и специалистов, ежедневно решающих сложные инженерные и организационные задачи. Врученные благодарности признали вклад совместного труда в развитие и восстановление социальной инфраструктуры регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил экс-главу Химок Дмитрия Волошина и отметил, что тот работал результативно.

«Дмитрия Владимировича хочу поблагодарить. Он добросовестно работал, результативно работал», — сказал Андрей Воробьев.