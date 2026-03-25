Успейте внести показания счетчиков
В Подмосковье завершается мартовский прием показаний. Показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 марта, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.
Сроки передачи показаний по воде и теплу указаны в личном кабинете и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».
Способы передачи показаний:
• в личном кабинете или через чат-бот на сайте МосОблЕИРЦ;
• в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
• по телефону 8 499 444-01-00. Голосовой помощник принимает показания с 6:00 до 23:00.
• через терминалы в офисах расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.
Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступны ежедневно с 6:00 до 23:00.