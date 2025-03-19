Услуги регоператора стали доступны в МФЦ девяти округов Подмосковья

Жители Истры, Ступино, Мытищ, Ленинского, Волоколамского, Дмитровского, Наро-Фоминского, Пушкинского и Сергиево-Посадского округов могут получить консультацию и оформить услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Взаимодействие МФЦ и региональных операторов значительно упрощает процесс получения информации о сроках и условиях вывоза твердых коммунальных отходов — это удобно для населения», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Предоставление новых услуг стало возможно благодаря соглашениям между региональными операторами и МФЦ, цель которых — ускорить получение жителями региона информации о порядке обращения с отходами.

«Пилотный проект запущен на базе 3 региональных операторов: Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского. Сейчас в преддверии старта дачного сезона в приоритете — территории с большой численностью СНТ. Мы подобрали 9 офисов. Они охватывают 60% всех СНТ региона. Со всеми сотрудниками регоператоров мы провели обучение. Наша основная задача–упростить для жителей предоставление услуг по вывозу ТКО. Так, за две недели уже поступило более 200 обращений», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В центрах «Мои Документы» консультируют по вывозу отходов из СНТ, оформлению заявлений и возможности получения справок и актов сверок в части обращения с ТКО, а также по заключению договоров на обслуживание и приему заявок на вывоз отходов для юридических лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.