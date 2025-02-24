Услуга по определению уровня звука и вибрации в помещении появилась у МосгорБТИ

Сотрудники Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) стали предоставлять ряд новых услуг. Среди них — определение уровня инсоляции, звукового давления, инфразвука, вибрации, концентрации вредных веществ в воздухе, а еще проверка ряда других параметров в помещении, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, благодаря использованию высокоточных приборов специалисты МосгорБТИ считывают данные по определенному параметру, сравнивают их с нормативами. Если все соответствует, то по результатам проверки предоставляют заключение о том, что объект сопоставим с предъявляемыми к нему требованиями.

Созданы технические и санитарные нормы. Они позволяют обеспечить здоровье и безопасность граждан, а также регулируют уровень допустимого воздействия на гражданина ряда факторов. Также можно определить, не превышены ли значения шума или вибрации в помещении, рассказал Гаман.

Для этого используются различные высокоточные приборы, например, анализаторы шума, вибрации, люксметры, газоанализаторы и др. После исследования специалисты МосгорБТИ делают расчеты и выдают заключение.