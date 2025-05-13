Услуга оформления выписки из домовой книги возглавила рейтинг госуслуг за неделю

На прошлой неделе на портале госуслуг Московской области подано более 9,4 тыс. заявлений на получение выписки из домовой книги. Всего с начала года подано более 290 тыс. заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Онлайн-услуга доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Специальные документы». В рамках услуги можно получить информацию о зарегистрированных лицах в помещении многоквартирного дома, сведения о которых передаются управляющими компаниями в МФЦ.

Также в число самых популярных услуг недели, помимо выписки из домовой книги, вошли: запись в кружки и секции (более 9,2 тыс. заявлений), оформление социальных карт жителя Московской области (порядка 6 тыс. заявлений), прием в детский сад (свыше 2 тыс. заявлений).

На региональном портале доступно более 390 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении Добродел. Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.