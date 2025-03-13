Управляющие организации Подмосковья проводят ремонт в многоквартирных домах

Специалисты управляющих организаций Подмосковья продолжают работу по содержанию многоквартирных домов региона. В рамках текущего ремонта рабочие проводят покраску перил в подъездах, локальную укладку мягкой кровли и герметизацию межпанельных швов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Элементы мест общего пользования, расположенные в подъездах, подвергаются постоянному механическому воздействию, это приводит к их износу и потере первоначального вида. С целью обеспечения комфорта жителей и эстетического облика МКД обслуживающая организация проводит текущий ремонт.

Так, к примеру в Лобне на ул. Деповская проведен локальный ремонт кровли д. 5, на ул. Мирной выполнен ремонт обшивки балкона д. 34

А в Электростали проведен ремонт мест общего пользования в 4 подъезде жилого дома по адресу: ул. Тевосяна, д. 38

На территории Богородского завершены работы по замене напольной плитки в тамбуре подъезда № 1 по адресу: г. Ногинск, ул. Декабристов, д. 1Б.

По вопросам ремонта в местах общего пользования жителям следует обращаться в управляющую организацию. Она обязана взять заявку в работу.

В случае, если УО не выполняет свои обязательства, сообщить об этом жители могут в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. С их контактами можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.