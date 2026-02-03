Управляющие компании устранили около 400 засоров мусоропроводов в Подмосковье с начала года

Около 400 засоров мусоропроводов в многоквартирных домах Подмосковья устранили управляющие организации по заявкам жителей с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С начала 2026 года управляющие организации Подмосковья устранили порядка 400 засоров мусоропроводов в многоквартирных домах. Работы проводились по обращениям жителей через Единую диспетчерскую службу Московской области.

В зависимости от сложности специалисты выполняли как стандартную прочистку, так и вскрытие стенки мусоропровода для удаления затора с последующим восстановлением конструкции. В числе адресов, где были проведены работы, — Химки (улица Лавочкина, дом 2 и улица Родионова, дом 9А), Домодедово (микрорайон Южный, улица Курыжова, дом 17к1 и дом 14), Люберцы (улица Черемухина, дом 2 и улица 3-е Почтовое отделение, дом 53).

Жителям напоминают о правилах эксплуатации мусоропроводов: использовать мусорные пакеты, перед сбросом мусора убеждаться, что он свободно помещается в загрузочный клапан, не выбрасывать крупногабаритные и строительные отходы, а также тлеющие или горящие предметы. Запрещено утилизировать опасные отходы, такие как ртутьсодержащие лампы, батарейки, автомобильные отходы и лекарства.

При обнаружении засора рекомендуется обращаться в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.