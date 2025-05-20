Управляющие компании проводят текущий ремонт входных групп МКД в округе Истра

Внешний вид входной группы многоквартирного дома — это первое, на что обращают внимание жители и гости. Он формирует впечатление о состоянии подъезда и дома в целом. Управляющие компании округа Истра уделяют особое внимание текущему ремонту входных групп, обеспечивая безопасность и комфорт для всех. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Примером тому служит дом № 5, корп. 2 по ул. Ленина в Истре. С момента постройки здания входная группа, насчитывающая 25 ступеней, ни разу капитально не ремонтировалась. Для жильцов, особенно для маленьких воспитанников детского центра творчества «Триго», расположенного на первом этаже, безопасный спуск и подъем в дом — вопрос первостепенной важности. За долгие годы эксплуатации ступени пришли в негодность, создавая угрозу травматизма.

На прошлой неделе УК АО «Истринская теплосеть» приступила к реконструкции входной группы. Был произведен демонтаж наиболее разрушенной его половины. В настоящее время ведутся работы по установке новых, долговечных литых бетонных ступеней. Завершить монтаж планируется до конца текущей недели. Для удобства и безопасности жителей вдоль нового спуска будут установлены поручни, которых ранее не было. Второй этап ремонта, включающий замену менее поврежденной части ступеней и обновление площадки перед подъездом, запланирован на следующий год.

Ремонт входной группы — не единственное улучшение, произошедшее в этом доме. В марте–апреле текущего года был проведен текущий ремонт подъезда: оштукатурены и покрашены стены, потолки, батареи и подоконники в местах общего пользования на всех этажах и в фойе.

Ремонт входных групп и подъездов проводится планово и по другим адресам. На этой неделе УК АО «Истринская теплосеть» запланировала частичные ремонтные работы по 12 адресам в Истре.

МБУ «ЖКУ м. о. Истра» на этой неделе запланировала ремонт входных групп по пяти адресам: в с. Рождествено, д. Павловское, мкр. Истра-1, с. Новопетровское и д. Бужарово.

На прошлой неделе частичный ремонт входных групп двумя управляющими компаниями был проведен по 13 адресам. Работа продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.