Управляющие компании Подмосковья внедрят платформу «Яндекс Вектор»

Управляющие организации Московской области начнут использовать цифровую платформу «Яндекс Вектор» для контроля уборки и содержания дворов. К системе планируют подключить 20 муниципальных компаний с наибольшим количеством многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье вслед за муниципальными бюджетными учреждениями к платформе «Яндекс Вектор» подключат управляющие организации региона. В пилотный проект вошли Подольск, Люберцы, Коломна, Одинцовский, Химки и ряд других муниципалитетов.

Платформа создана на базе технологий Яндекс Go для бизнеса. Система позволяет распределять задачи между сотрудниками, отслеживать их местоположение и работу в режиме реального времени, а также контролировать объем и качество выполненной уборки.

«Наш опыт с МБУ показал, что «Яндекс Вектор» — эффективное средство операционного управления. Система дает возможность контролировать местоположение сотрудников и техники, а также объем и качество выполненных работ. Теперь этот инструмент получат и наши управляющие организации. Ожидаем, что цифровизация процессов повысит прозрачность уборки придомовой территории и оперативность реакции на обращения жителей. По итогам работы в топ-20 УО будет принято решение о дальнейшем масштабировании».

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что внедрение платформы обеспечит единый подход к контролю за содержанием территорий и повысит качество обслуживания многоквартирных домов в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важное значение в Московской области имеет стандартизация муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) в сфере ЖКХ. Работа в этом направлении обсуждалась с главами округов.

«Вторая тема — в продолжение ресурсоснабжающих организаций, их стандартизации. Речь пойдет о стандарте МБУ: кто есть директор МБУ, понимают ли задачи, достаточно ли ресурсов? А самое главное — оптимальная модель обслуживания территорий, которые закреплены за МБУ», — сказал Воробьев.