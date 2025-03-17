Управляющие компании Подмосковья проводят текущий ремонт в многоквартирных домах

Специалисты управляющих организаций региона продолжают работу по содержанию многоквартирных домов и прилегающих территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ежедневно для комфорта жителей рабочие бригады в рамках текущего ремонта восстанавливают освещение в подъездах, проводят ремонт входных групп, наводят порядок на детских площадках и во дворах.

Так, к примеру, в Сергиевом Посаде силами управляющей организации в подъездах дома № 21 по ул. Симоненкова проведены работы по оштукатуриванию и покраске откосов после установки тамбурных дверей, также выполнен частичный косметический ремонт подъезда № 8.

А в Красноармейске сотрудники УО произвели покраску газовых труб домов № 17 и 23 на улице Морозова. Основная цель работ — защитить коммуникации от коррозии и продлить их срок службы.

На территории Электрогорска специалисты коммунальной службы очистили от вандальных надписей малые архитектурные формы и игровые элементы на детских площадках возле домов по ряду адресов на ул. Ленина, ул. Комсомольская и на Комсомольском переулке.

Если у жителей возникают вопросы к качеству работ специалистов управляющей организации, сообщить об этом можно в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. С контактами можно ознакомиться по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.