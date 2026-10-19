Управляющие компании Кузбасса получили штрафы более чем на миллион рублей

В Кузбассе управляющим компаниям назначили штрафы на общую сумму более 1 млн рублей. Проверки прошли с 12 по 16 октября, сообщает Сiбдепо .

Сотрудники Госжилинспекции провели свыше 500 проверочных мероприятий и составили восемь административных протоколов. Основные претензии касались подъездов, подвалов, чердаков и качества коммунальных услуг.

«В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия — от предупреждений до крупных штрафов», — сообщили в ведомстве.

В Междуреченске в домах на проспектах 50 лет Комсомола и Строителей инспекторы нашли пыль, паутину, мусор и вещи жильцов на лестничных площадках, разбитые окна, поврежденную проводку, копоть и сажу. Во дворах не убирали, сырые цоколи покрылись мхом. Должностное лицо ООО «УК 101 квартал» оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В Киселевске проверяющие обнаружили разрушенную отмостку на улице Пионерской и поврежденную кирпичную кладку на улице Прямой. ООО УК «Красный камень» обязали провести ремонт до 1 мая 2027 года. Представителю ООО УК «Район Афонино» назначили штраф 25 тысяч рублей.

Еще 25 тысяч рублей составил штраф должностному лицу ООО «Вектор» после проверки дома в Белове по жалобе жильцов. С начала 2026 года Госжилинспекция зафиксировала в регионе более 2 900 нарушений в работе управляющих компаний.

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