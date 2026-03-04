Управляющие компании Королева продолжают очистку дворов от снега

В рамках работы «Выездной администрации» специалисты управляющей компании «Жилсервис» оперативно отработали обращение жительницы дома № 25 по улице Тарасовской. На встрече она подняла вопрос переполнения площадки для складирования снега возле многоквартирного дома, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жительница пояснила, что из-за аномальных снегопадов этой зимой сугробы заняли все свободное пространство во дворе, и с приходом потепления это грозит серьезными неудобствами: «Мы понимаем, что начнется каша, поэтому просим организовать вывоз снега».

Заявка была принята в работу в приоритетном порядке. Для расчистки территории и освобождения проездов и тротуаров от накопленных осадков была привлечена спецтехника. В результате с придомовой территории вывезли 19 самосвалов снега, общий объем вывезенной массы составил более 400 кубических метров.

Напоминаем жителям, что сообщить о проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также задать интересующие вопросы можно круглосуточно в Единую диспетчерскую службу по телефону: 8-499-929-99-99.

