Управляющие компании из Реутова стали лауреатами Всероссийской премии

«В этом году мы сделали условия конкурса таким образом, чтобы не только управляющие компании могли принимать участие. Но и компании газовые, лифтовые компании. Число номинаций было увеличено с 8 до 16. Мы видим и номинацию „Твёрдые коммунальные отходы“, и „Капитальные ремонты“, — отметила генеральный директор саморегулируемой организации некоммерческого партнерства управляющих организаций Московской области Наталья Абросимова.

Две крупные управляющие компании Реутова приняли участие в премии и получили награды в номинациях «Лучшая организация по содержанию мест общего пользования». и «Лучшая мультисервисная компании»

В следующем году, надеются организаторы, количество участников конкурса будет минимум в два раза больше.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.