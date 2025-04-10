Управляющие компании Истры провели дезинсекцию и дератизацию в МКД

С начала года МБУ «ЖКУ м. о. Истра» провело дезинсекцию и дератизацию в 148 многоквартирных домах муниципалитета в Дедовске, п. Глебовский, п. Румянцево, с. Павловская Слобода, с. Рождествено, с. Новопетровское, д. Алехново, д. Бужарово, д. Кострово, д. Павловское, д. Покровское, п. Агрогородок, поселке Гидроузла им. Куйбышева, п. Котово, п. Курсаково, п. Первомайский, п. Северный. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вредители могут завестись в любом помещении. В жилых домах нашего муниципального округа профилактическую борьбу с грызунами и насекомыми в местах общего пользования ведут управляющие компании. Дезинсекцию и дератизацию специалисты проводят на лестничных клетках, в лифтах, мусорокамерах и мусоросборниках, а также на чердаках и в подвалах.

УК АО «Истринская теплосеть» за первый квартал 2025 года провела дезинсекцию и дератизацию в 49 МКД г. Истра.

Регулярная обработка помещений помогает предотвратить распространение вредителей, которые могут быть переносчиками различных заболеваний. Работа проводится как по заявкам жильцов, так и в рамках плановых мероприятий.

Круглосуточная диспетчерская служба МБУ «ЖКУ м. о. Истра»:

8(498)317-73-28;

8(995)794-20-92;

Круглосуточная диспетчерская УК АО «Истринская теплосеть»:

8(991)650-68-80;

8(977)115-76-74.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.