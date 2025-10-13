Управляющие компании Домодедова внедряют новые технологии в работе с должниками

В одной из управляющих компаний округа Домодедово запустили автоматизированную систему учета и претензионной работы с жителями, имеющими задолженности по оплате ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новая программа создана на базе Excel и позволяет в автоматическом режиме формировать реестры, претензии и судебные приказы по данным, поступающим из МосОблЕИРЦ. Благодаря этому сотрудники юридического отдела теперь тратят меньше времени на рутину и быстрее реагируют на каждый случай.

Для информирования жителей претензии направляются в электронном формате, а также размещаются на информационных стендах жилых домов в соответствии с действующим законодательством. В уведомлениях указаны контактные телефоны и адрес офиса, где можно заключить соглашение о рассрочке задолженности и урегулировать вопрос в досудебном порядке.

«Мы можем выбрать период и сумму задолженности, сформировать документы и отследить, кто из жителей заключил соглашение о рассрочке на таких уже не подаются судебные приказы», – рассказала начальник юридического отдела управляющей компании Александра Матвиенко.

По словам главы округа Евгении Хрусталевой, такой подход делает работу с должниками прозрачнее и эффективнее, а главное — помогает людям решать вопросы без суда, в досудебном порядке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.