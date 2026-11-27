Управляющие компании Долгопрудного приступили к уборке снега с кровель после двух дней снегопада. УК «Долгопрудный» ведет работы с 26 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Снегопад в Долгопрудном продолжается. За два дня снег скопился не только на земле, но и на крышах домов. Управляющие компании приступили к расчистке кровель.

УК «Долгопрудный», которая обслуживает большинство домов старой постройки, начала работы 26 ноября.

«Работы осуществляют бригады кровельщиков и альпинистов. В первую очередь они занялись скатными крышами, а также теми, где в прошлом году образовывалось много наледи», — рассказала исполнительный директор компании Ольга Шелуденко.

26 ноября бригады очистили крыши домов № 4 и 6 в Институтском переулке. На 27 ноября и последующие дни запланированы работы на Советской, Первомайской, Октябрьской, Заводской и Якорной улицах.

По словам Ольги Шелуденко, жителей обязательно предупреждают о работах. Возле зданий, крыши которых еще не очистили, необходимо соблюдать повышенную осторожность: держаться подальше от стен и мест возможного схода снега и наледи, обращать внимание на ограждения и предупредительные ленты. Автомобили следует парковать на безопасном расстоянии от зданий, а пешеходам — не ходить под балконами и козырьками подъездов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.