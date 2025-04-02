Управляющая организация Пушкино применяет новый опыт обнаружения засоров
Фото - © Источник фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Автоматизированную систему прекращения подачи воды в многоквартирные дома в случае обнаружения засоров на магистральной сети разработали сотрудники управляющей организации округа Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Для разработки системы понадобилось:
- 3 насоса;
- 500 метров различного кабеля;
- 6 реле контроля уровня;
- 2 дисковых затвора с электроприводом Ду150;
- 1 автомат;
- 1 шкаф;
- 1 GSM-модуль;
- 8 лампочек.
Как это работает?
Каждый колодец оснащен реле контроля уровня. В случае засора реле подает команду на автоматический запуск насосов для удаления сточных вод по временной схеме, до устранения магистрального засора сети водоотведения. В это же время подается команда на перекрытие ХВС и ГВС в доме, в целях предотвращения пользования канализацией.
Как только произойдет затопление паркингов и подвалов GSM модуль отправит СМС — уведомление, после чего на место выезжает организация, эксплуатирующая магистральные сети водоотведения.
Эта система позволяет избежать затоплений и других проблем, связанных с засорами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.
«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.