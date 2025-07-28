Управляющая компания выполняет ремонт трех подъездов на ул Вахрушева в Кашире

После проведенных ремонтов подъезды каширских многоквартирных домов становятся более чистыми, светлыми, комфортными и уютными. Каждый год управляющие компании совместно с жителями выбирают цвет стен и детали интерьера для обновления подъездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках мероприятий по приведению в надлежащее состояние в 2025 году запланирован ремонт 7 подъездов в Кашире по следующему адресному перечню:

Вахрушева, 14, подъезды № 1, 2, 3;

Ленина, 3, подъезд № 3;

Ленина, 11/2, подъезд № 3;

Ленина, 2, подъезды № 1 и 4.

В настоящее время сотрудники управляющей компании «Водоканал» проводят ремонт 3 подъездов в доме по адресу: Вахрушева, 14 в мкр. Кашира-2.

Рабочие нанесут штукатурку и окрасят потолки и стены, заменят почтовые ящики и накладки на перила, проведут стяжку пола и укладывают керамогранитные плиты. Также заменят почтовые ящики и светильники для повышения комфорта и безопасности жильцов.

Работы планируется завершить до конца III квартала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с „Газпромом“», — сказал Воробьев.

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