Управление ЖКХ администрации Химок допустило нарушения при проведении торгов
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Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобы ООО «ВКС50» на действия управления ЖКХ администрации г. о. Химки при проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба ведомства региона.
Согласно доводам жалоб, управление ЖКХ незаконно допустило заявку АО «Обеспечение Комфорта Химки».
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалоб, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытых конкурсах, и признала жалобы обоснованными.
Управлению ЖКХ выданы обязательные для исполнения предписания об устранении допущенных нарушений.