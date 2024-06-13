Управление ЖКХ администрации Химок допустило нарушения при проведении торгов

сегодня в 11:04

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобы ООО «ВКС50» на действия управления ЖКХ администрации г. о. Химки при проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба ведомства региона.