Управдомы Подмосковья обсудили вопросы лифтового обслуживания на саммите в Москве

Управдомы Московской области приняли участие в Лифтовом саммите, который прошел 30 января в Москве. На мероприятии обсуждались вопросы законодательного регулирования, цифровизации отрасли и защиты прав потребителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В Лифтовом саммите в Москве приняли участие представители профильных ведомств, парламентских структур, бизнеса и управдомы Московской области. В ходе пленарных заседаний, круглых столов и дискуссий особое внимание уделили вопросам законодательного регулирования, цифровизации отрасли и защите прав потребителей услуг лифтового сервиса.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что лифты напрямую связаны с безопасностью жителей, а эффективное взаимодействие производителей, обслуживающих организаций и органов власти позволяет находить рациональные решения и оптимизировать работу отрасли. Особый акцент делается на подборе квалифицированных организаций для обслуживания лифтов в многоквартирных домах.

Руководитель Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко и члены координационного совета Светлана Ковалева и Наталья Евсеева озвучили инициативы и вопросы, волнующие подмосковных управдомов. Среди них — недостаточная информированность собственников жилья о состоянии лифтов, отсутствие детализированных договоров и отчетности, низкая прозрачность проверки квалификации персонала, а также неясный алгоритм реагирования при авариях.

Участники форума обсудили трудности соблюдения стандартов общественного контроля и отчетности управляющих организаций перед собственниками. Управдомы Подмосковья подчеркнули важность обеспечения жильцов доступной информацией о техническом состоянии лифтов и мероприятиях по обслуживанию через ГИС ЖКХ, а также необходимость усиления роли советов дома в контроле качества обслуживания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.