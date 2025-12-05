Умные автомобили помогли устранить более 56 тысяч нарушений в Подмосковье

Более 56 тысяч нарушений в содержании общественных территорий Московской области были выявлены и устранены с помощью автомобилей с искусственным интеллектом за осенний период, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области для контроля состояния общественных территорий используются автомобили, оснащенные системами искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Эти мобильные комплексы автоматически фиксируют нарушения и передают информацию профильным службам для оперативного устранения.

За осень с помощью таких автомобилей ликвидировали 6 958 вандальных надписей, устранили 822 дорожных дефекта, привели в порядок 30 268 контейнерных площадок, убрали 6 339 несанкционированных скоплений мусора во дворах и вывезли 11 708 скопившихся сметов. Общее количество устраненных нарушений превысило 56 тысяч.

Алгоритмы искусственного интеллекта распознают несанкционированные размещения отходов, акты вандализма, повреждения уличного освещения, нарушения правил содержания контейнерных площадок, складирование строительных материалов, ненадлежащее состояние бордюрного камня и повреждения асфальто-бетонного покрытия. Все нарушения фиксируются на фото и видео с точной привязкой к координатам и времени, а данные автоматически поступают в единую цифровую платформу министерства, где формируются постановления.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.