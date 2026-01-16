«Умная платежка»: разобраться в коммунальных начислениях за пару кликов

«Умная платежка» — сервис в личном кабинете МосОблЕИРЦ с подробной информацией о начислениях, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Если возник вопрос, не нужно идти в расчетный центр за разъяснениями. Информацияо том, как рассчитана плата за услугу, доступна в компьютере или смартфоне.

Как пользоваться?

Зайдите в раздел «Платежи» в личном кабинете на сайтемособлеирц.рф или в кликните на плашку «Умная платежка» на главной странице мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Здесь представлены:

• Детализация текущих начислений, где видно, как рассчитана плата по каждой из услуг, какой тариф применен, сколько ресурса потреблено, есть ли задолженность, пени или льготы

• Правила начислений с формулами, нормативными документами, правилами и примерами

• Платежи с историей оплат: датами, суммами, периодами

«Умная платежка» всегда под рукой и даст информацию так же подробно и достоверно, как менеджер в офисе.

Личный кабинет доступен на сайте мособлеирц.рф и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» ежедневно с 6:00 до 23:00.