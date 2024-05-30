сегодня в 15:04

Улицу Мира в Дубне привели в порядок по просьбе жителей

Дворники муниципальных коммунальных служб привели в порядок обочину на улице Мира в Дубне. Они смели пыль, которую позже уберут вручную или с помощью техники.

Провести уборку на улице Мира жители просили главу городского округа Максима Тихомирова в комментариях под постами в социальных сетях.

Расписание уборки составили так, чтобы уделить ей внимание в первую очередь.

Кроме того, особое значение уделяется влажной уборке: регулярно на дороги округа выходят поливомоечные машины. В условиях жаркой погоды такая уборка увлажняет воздух, помогает в удалении пыли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.