УК Подмосковья заплатят свыше 5,7 млн рублей за некачественное обслуживание МКД

В рамках еженедельного рассмотрения дел об административных правонарушениях руководящим составом Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрено 66 дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля, сообщает пресс-служба ведомства.

Участие в рассмотрении приняли инспекторы территориальных отделов Министерства и представители органов Прокуратуры.

Субъектами административных правонарушений стали управляющие и ресурсоснабжающие организации из 20 муниципалитетов, среди которых Дубна, Лобня, Талдом, Дмитров, Щелково, Клин и Лосино-Петровский.

В результате общая сумма наложенных штрафов превысила 5,7 млн рублей.

По 22 делам в качестве наказания назначено предупреждение, поскольку административное правонарушение совершено впервые. Еще 44 субъектам назначен административный штраф.

Из них 20 дел были возбуждены по ст. 7.23 КоАП РФ. Ресурсоснабжающие и управляющие организации были оштрафованы за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

2 ТСЖ привлечены за нарушение по содержанию общедомового имущества по ст. 7.22 КоАП РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.