УК Подмосковья заплатят более 2 млн рублей за некачественное обслуживание МКД

Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрели 22 административных дела в области жилищного надзора и лицензионного контроля. В результате общая сумма наложенных штрафов составила 2,3 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Под внимание министерства попали управляющие и ресурсоснабжающие организации из 13 муниципальных образований, среди которых Королев, Пушкино, Химки, Подольск и Серпухов.

По 8 делам в качестве наказания вынесено предупреждение, поскольку административное правонарушение совершено впервые.

Одной из рассмотренных тем стал вопрос о непередаче технической документации на многоквартирный дом при смене управляющей организации в г. о. Королев. Представитель новоприбывшей в дома УО, пояснил, что от предыдущей организации из всего перечня материалов получил только техническую документацию на лифтовое оборудование.

Факт послужил поводом для обращения новой УО в суд с иском о понуждении передать необходимые документы и для заявления в министерство с просьбой о проведении контрольно-надзорного мероприятия в части грубого нарушения лицензионных требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.