УК Подмосковья ремонтируют отмостки в домах в рамках Месяца чистоты

Отмостка — не только архитектурное украшение здания, это защита подвала и фундамента от влаги во время дождей и таяния снега. Управляющая организация обязана регулярно проверять ее состояние и оперативно устранять повреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Для того, чтобы атмосферные и талые воды уходили беспрепятственно, отмостка должна иметь уклон от стен дома не менее 0,03 (то есть 3 см на 1 м). Ее уровень должен быть выше грунта или проезжей части.

Состоянию отмосток уделяют особое внимание в рамках проводящихся сейчас весенних осмотров общего имущества МКД, а также предстоящей подготовки к осенне-зимнему периоду. Просадки, щели и трещины недопустимы. Их необходимо заделывать материалами, аналогичными существующему покрытию, а перед этим расчистить и просыпать песком поврежденные места.

С начала апреля управляющие организации Подмосковья отремонтировали более 70 отмосток. Так, в городском округе Химки работы проведены рядом с домами № 1 и 3 к. 1 по улице Германа Титова, № 23 к. 2 на проспекте Мельникова, № 12 по улице 9 Мая, а также в деревне Брехово по адресу: микрорайон Митино дальнее, дом 4.

Если отмостка вашего дома разрушается — направляйте заявку в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Управляющая организация обязана ее принять и исполнить в регламентные сроки. Также можно сообщить о проблеме роботу Жене, набрав номер 122*4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.