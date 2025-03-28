УК Подмосковья продолжают ремонтные работы в многоквартирных домах региона

Специалисты управляющих организаций Подмосковья продолжают работу по содержанию многоквартирных домов региона. Текущий ремонт позволяет поддерживать элементы мест общего пользования в надлежащем виде, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Все работы проводятся с целью обеспечения комфорта и безопасности жителей, а также эстетического облика МКД.

Так, в Сергиевом Посаде специалисты УО установили новые двери в многоквартирном доме по ул. Симоненкова, д. № 17а. Прежние двери не обеспечивали должного плотного примыкания и доставляли жителям дискомфорт. Новые двери, помимо улучшенных теплоизоляционных характеристик и герметичности, оснащены стеклянными вставками. Это позволит увеличить естественное освещение в подъезде.

А в Красноармейске команда сотрудников УО приступила к обновлению входной группы дома № 7 по улице Морозова. Возраст облицовки и ступеней берет свое, поэтому пришло время для новой жизни этого объекта. В ближайшее время входная группа подъезда № 1 обретет обновленный облик.

На территории Пушкино рабочие произвели замену тросов на воротах подземного паркинга по адресу: ул. Степана Разина, д. № 2, к. 5.

По вопросам ремонта в местах общего пользования жителям следует обращаться в управляющую организацию. Она обязана взять заявку в работу.

В случае, если УО не выполняет свои обязательства, сообщить об этом можно в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. С их контактами можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.